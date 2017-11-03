В Анапе в День народного единства временно ограничат движение

Запрет для движения автомобилей на некоторых улицах будет действовать 4 ноября с 8:00 до 15:00.

Движение ограничат на улице Астраханской от Терской до Набережной, на Протапова от Ленина до Астраханской, на Пушкина от Соборной до Русских Ворот, на Горького от Краснодарской до Астраханской.

На них закроют движение и запретят стоянку всех видов транспорта. Исключением станут спецмашины полиции, Росгвардии, скорой помощи, пожарной охраны.

Такие меры приняли для обеспечения правопорядка и общественной безопасности во время мероприятий, посвященных Дню народного единства, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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