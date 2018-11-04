В Анапе в ДТП погибли два парня

Авария произошла 3 ноября в 23:15 на пересечении улиц Шевченко и Владимирской.
По предварительным данным, 22-летний водитель Lada не уступил дорогу Mercedes, произошло столкновение, в результате которого отечественный автомобиль отбросило на проезжающий мимо грузовик MAN.
В Lada пострадали двое 22-летних жителей Анапы. Один скончался на месте, второго в тяжелом состоянии доставили в больницу, он скончался позже, пишет «Анапское Черноморье».
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