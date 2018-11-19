В Анапе в изоляторе временного содержания мужчине стало плохо, он скончался в больнице

Это произошло вечером 15 ноября.

По предварительным данным, 43-летний местный житель отбывал наказание по постановлению городского суда по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» в помещении ИВС анапского ОМВД. Мужчина почувствовал себя плохо. Сотрудники полиции еще до приезда медиков оказали ему первую помощь. По прибытию бригады скорой медицинской помощи ему провели реанимационные мероприятия, после чего госпитализировали в городскую больницу. Там при проведении реанимационных мероприятий пациент скончался, пишет газета «Анапское Черноморье».

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначено проведение служебной проверки по факту инцидента, произошедшего с задержанным, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ведомства.

По окончании проверки примут процессуальное решение.

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