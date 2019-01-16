Это произошло 16 января на улице Парковой.

Водитель автобуса Hyundai не справился с управлением на скользкой дороге, выехал на обочину и попал колесами в канаву водоотведения. В мэрии Анапы сообщили, что автобус не принадлежит какому-либо автопредприятию города, а находится в собственности частного лица. Во время ДТП он не был на маршруте, пассажиров внутри не было.

В этот же день в эту яму попал легковой автомобиль Нyundai. Пострадавших нет.

Канаву для отвода воды огородили предупреждающей лентой, пишет газета «Анапское Черноморье».

В Анапе 16 января выпал снег. На дорогах он растаял и превратился в потоки воды.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 16 января зафиксировали угрозу подтопления в анапском селе Сукко. За сутки здесь выпала почти полумесячная норма осадков — 28,8 мм. После 5:00 уровень воды в реке пошел на спад и сейчас стабилизировался.

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