В Анапе в массовом забеге приняли участие почти 400 человек

12 марта в 10:46

Атлеты приехали из разных регионов России. Часть спортсменов пробежали полумарафон — это чуть больше 21 км — другие преодолели дистанцию в два раза меньше.

Оба маршрута пролегали по самой длинной улице города-курорта — Пионерскому проспекту. Соревнования такого уровня в Анапе проходят впервые, но организаторы планируют сделать забег ежегодным.

«Здесь рядом море, отличный воздух, нет высокой влажности. На курорте абсолютно беговые условия с точки зрения температур, и в день забега были идеальные условия для того, чтобы профессиональные спортсмены поставили рекорд», — рассказал организатор соревнований Михаил Громов.

Поддержать спортсменов приехали их друзья и родственники. Поставить новый личный рекорд помогали и 60 анапских волонтеров. Самые быстрые атлеты получили кубки и медали, а на финише всех ждал сытный обед.

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