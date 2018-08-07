В Анапе в море утонул мальчик

Это случилось вечером 6 августа на пляже «Малая бухта».

Тело девятилетнего ребенка с признаками утопления обнаружили около 20:00. Мальчик приехал в Анапу из Москвы.

Как рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова, по факту обнаружения тела мальчика проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

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