В Анапе в новый парк военной техники прибыл первый экспонат

В парке на Симферопольском шоссе начался монтаж самолета СУ-27.

Вес демилитаризованного самолета — 10 т. Его доставили специалисты авиабазы из Крымска, которые сейчас помогают городским службам в монтажных работах, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Анапы.

В ближайшее время с помощью специальных красок мастера «оденут» СУ-27 в камуфляж, а до Дня города парк пополнят новые экспонаты военной техники.

Ранее по инициативе главы Анапы Юрия Полякова в городском Сквере боевой славы недавно установили две пушки-«сорокапятки», а в селе Супсех открыли сквер Боевой славы.

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