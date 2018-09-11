В Анапе в парке военной техники установили бронетранспортер

Парк на Симферопольском шоссе пополнили новым выставочным экспонатом.

Рядом с самолетом СУ-27 на бетонный постамент 11 сентября установили БТР-70. Бронетранспортер на трале привезли из станицы Кущевской, где машина находилась на демилитаризации: оборудование и боекомплект сняли, полностью сохранив внешние детали корпуса.

До конца недели свое место в экспозиции займет еще 85-миллиметровая пушка. Ее привезут из Новочеркасска, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый экспонат парка — самолет СУ-27 — уже смонтировали и до конца недели планируют освежить покрытие на корпусе.

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