В Анапе в пруду нашли тело женщины с привязанным шлакоблоком

Тело обнаружили 4 августа в одном из водоемов хутора Усатова Балка.
Шлакоблок был прикреплен к телу женщины проволокой.
Личность погибшей устанавливают. На вид ей около 35 лет. Медики установили приблизительную дату смерти — 1-2 августа. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает портал Anapa.Life.
В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что по данному факту проводят проверку. Устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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