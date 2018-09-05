В Анапе в районе моста снесут незаконные объекты

Демонтаж самостроя начался в районе моста через реку Анапку.

Деревянное летнее кафе, роллетный ряд и торговый павильон были установлены здесь нелегально. Их выявили в 2017 году. Специалисты муниципального контроля подготовили пакет документов для передачи в суд, который впоследствии удовлетворил иск администрации. Решением Арбитражного суда Краснодарского края указанные некапитальные сооружения были признаны самовольными постройками.

Но их демонтаж в 2017 году приостановил Анапский городской суд до рассмотрения одной из жалоб. После истечения срока и отмены приостановки владелец не исполнил решение суда, который постановил снести самострой за счет юридического лица.

Лишь в 2018 году специалистам муниципального контроля и приставам удалось принудить собственника нелегальных кафе и торговых точек к исполнению решения суда. Сейчас он добровольно разбирает свои постройки. В ближайшее время незаконные строения полностью снесут, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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