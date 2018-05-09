В Анапе в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 12 тыс. человек

Колонну возглавил мэр города-курорта Юрий Поляков, а также ветераны, депутаты, командиры воинских частей, почетные граждане.

Колонна «Бессмертного полка» вышла на Театральную площадь после торжественного марша воинских частей Анапского гарнизона. Юрий Поляков нес портрет своего деда-фронтовика Ивана Петровича Булгакова, а его супруга Надежда Ивановна — фотографию своего деда Сергея Павловича Алешина.

По приблизительным подсчетам, по улицам Анапы прошли 12 тыс. человек. Каждый год акция «Бессмертный полк» объединяет все больше участников. Акция объединила людей, которые бесконечно благодарны за мир и свободу своим героическим родственникам. Благодаря ей в одном строю прошли те, кто не вернулся с полей сражений и не дожил до славного Дня Победы, и те, кто священно хранит светлую память о них, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани участие в акции «Бессмертный полк» приняли более 580 тыс. человек. В Краснодаре в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 107 тыс. человек.

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