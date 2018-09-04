В Анапе в технополисе «Эра» откроют лабораторию прорывных технологий

В ней будут разрабатывать комплексы вооружения.

Начальником лаборатории прорывных технологий концерна «Созвездие» стал Сергей Карамов.

«Открыть лабораторию решили из-за потребности в организации тесного сотрудничества с Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ. Это позволит значительно сократить сроки разработки аппаратуры», — говорится на сайте технополиса.

По словам Карамова, перед лабораторией стоят задачи, носящие прорывный характер и предполагающие создание комплексов вооружения, не имеющих отечественных, а возможно, и зарубежных аналогов. Решение этих вопросов потребует тесного взаимодействия с другими тематическими подразделениями технополиса. Открытие лаборатории запланировано на ноябрь текущего года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», руководить военным инновационным технополисом «Эра» будет президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. Проект 23 февраля презентовали Владимиру Путину. В технополисе откроют школу-лагерь для одаренных детей.

Президент РФ 25 июня подписал указ о создании военного технополиса «Эра» в Анапе.

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