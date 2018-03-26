В Анапе власти осмотрели тренировочную базу для сборной Дании

Первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко совместно с главой курорта Юрием Поляковым 26 марта проинспектировал тренировочное поле в селе Витязево.

Во время мундиаля здесь будет тренироваться сборная Дании по футболу. Андрей Алексеенко положительно оценил динамику изменений, которые произошли с момента его прошлого визита.

«Все строительно-монтажные работы идут в соответствии с планом-графиком. Качество не вызывает нареканий», — отметил первый вице-губернатор.

На основной площадке в Витязево, которую выбрали для своих тренировок футболисты сборной Дании, строители вышли на финишную прямую. Главный въезд на площадку, территория вокруг административно-бытового корпуса и пункта охраны заасфальтированы. Вдоль поля и у входов в здание разбиты клумбы, засеяны цветы. Установлены пять секций зрительских трибун, угловые мачты освещения, завезены металлоконструкции футбольных ворот.

В помещении, где расположены раздевалки футболистов, на входе смонтированы турникеты и зона ресепшен, собраны и расставлены в двух комнатах шкафчики для личных вещей, офисная мебель в тренерской, подключено сантехническое оборудование. Остались завершающие штрихи — навести чистоту. Рабочие завершают благоустройство возле хозяйственного блока, где расположены точки подключения инженерных коммуникаций и технический заезд на территорию базы.

Андрей Алексеенко дал поручение закончить объект оперативно, а по возможности — досрочно. В ближайшее время будет подготовлен и согласован с прокуратурой план проверок систем безопасности всех объектов Краснодарского края, которые примут у себя участников и болельщиков ФИФА-2018.

Все пожелания датчан для создания комфортного процесса тренировок подрядчиками учтены и реализованы. Заезд команды ожидается в начале мая. После завершения чемпионата мира по футболу новые площадки будут переданы муниципальному образованию, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани к апрелю завершат строительство баз к ЧМ-2018 для иностранных сборных.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

ФИФА утвердила список баз сборных на ЧМ по футболу — 2018. В Краснодарском крае разместятся шесть сборных. Стадион «Краснодар» станет базой сборной Испании. В Геленджике на стадионе «Олимп» будет тренироваться команда Исландии, на стадионе «Спартак» — Швеции. Стадион «Понтос» в Анапе стал базой сборной Дании. ФГБУ «Юг Спорт» в Сочи выбрала команда Бразилии, «Спутник-Спорт» — Польша.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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