В Анапе вновь запретили купаться из-за холодной воды в море

Управление гражданской обороны и защиты населения 8 июля опубликовало предупреждение.

«Внимание! Уважаемые жители и гости курорта! В связи с низкой температурой морской воды купание на всех пляжах Анапы запрещено!», — говорится в сообщении.

В управлении гражданской обороны и защиты населения предупреждают: не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье, усильте контроль за детьми и пожилыми людьми.

Руководителям предприятий и организаций необходимо принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций.

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