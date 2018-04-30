В Анапе во время майских праздников изменят маршруты общественного транспорта

В городе-курорте 1 мая и 9 мая во время проведения торжественных массовых мероприятий общественный транспорт не будет ходить по улице Крымской.

В период шествия праздничной колонны по улице Крымской 1 мая движение автобусов будет осуществляться по улицам Новороссийской и Шевченко.

Во время прохождения торжественным маршем войск Анапского гарнизона 9 мая движение автобусов по маршрутам регулярного сообщения будет осуществляться по улицам Новороссийской и Шевченко, а также по улицам Черноморской и Ивана Голубца, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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