В Анапе во время шторма утонул мужчина

На Черноморское побережье 25-летний турист приехал в гости к родственникам.

— Вот четверо уже купаются все равно. Ничего их не страшит. Рядом лежит человек, который утонул, а они все равно купаются, — отмечают очевидцы.

В станице Благовещенской, а также в поселках Большой Утриш и Джемете из-за шторма действует запрет на купание. Местное управление гражданской обороны и защиты просит жителей и гостей Анапы на время отказаться от заплывов.

Со стихией трудно справиться даже опытному пловцу. Особенно внимательно необходимо следить за детьми. За первые 25 дней лета в Краснодарском крае уже утонули 16 человек, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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