В Анапе во время шторма утонули женщина с 14-летней дочерью

Несчастный случай произошел в августе на пляже в поселке Джемете.

По данным следствия, семья из Московской области отдыхала на море во время шторма. В какой-то момент 41-летняя женщина и ее 14-летняя дочь решили искупаться. По версии следствия, женщина с девочкой начали тонуть. Им на помощь поспешил отец семейства. Мужчине удалось вытащить на берег только женщину, позже она скончалась. Тело девочки обнаружили на следующий день.

«По факту случившегося проводится доследственная проверка, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По окончании проверки примут процессуальное решение», — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

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