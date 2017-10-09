В Анапе водитель мопеда сбил пенсионера и погиб

Авария произошла 6 октября в 13:50 на улице Тургенева.

По предварительным данным, 28-летний водитель мопеда Honda наехал на пешехода, переходящего улицу в неположенном месте. После этого мопед перевернулся.

В результате аварии водитель мопеда погиб, 66-летний пешеход получил травмы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что водитель мопеда не имел прав на управление транспортным средством.

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