В Анапе волонтеры собрали на пляже 15 мешков мусора

Во время форума «Территория добра» добровольцы города-курорта провели экологическую акцию «Чистые берега».

Бархатный сезон в Анапе продолжается, и на пляжах еще много людей, а вместе с ними — и мусора.

Волонтеры решили помочь ответственным за порядок на берегу моря и во время экологической акции «Чистые берега» очистили каменный пляж в районе улицы 40 лет Победы, собрав 15 мешков мусора.

«Думаю, многие последуют этому примеру или хотя бы перестанут мусорить в общественных местах. Будут ценить красоту нашего города, будут уважать окружающих», — цитирует участника акции газета «Анапское Черноморье».

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