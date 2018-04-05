В Анапе возле Бугазской косы оборудуют перехватывающую парковку

Соответствующая территория в 5 га под парковку уже выделена.

Популярное место отдыха под станицей Благовещенской ежегодно притягивает множество туристов. Большинство из них прибывают на своем транспорте, такая нагрузка приносит вред экосистеме. Местные власти намерены запретить проезд личных автомобилей в охранную зону.

«Сегодня ведутся работы по обустройству парковки, чтобы никто не заезжал, чтобы люди оставляли транспорт на парковках и трансфером или пешком могли добираться до пляжных территорий и там отдыхать», — пояснил лава Анапы Юрий Поляков.

Будут созданы условия для уборки территории, удобства для людей. Проехать на саму косу, которую в этом году оборудуют еще и спасательными постами, смогут только спецтранспорт, машины скорой помощи и полиции.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в мае 2017 года Бугазская коса в Анапе оказалась в центре скандала. Арендатор перекрыл единственный въезд на пляж и организовал там прибыльный бизнес. Глава Анапы потребовал демонтировать шлагбаумы на Бугазской косе. По сообщениям туристов, 29 и 30 июля прошлого года неизвестные вновь установили на Бугазской косе заграждение и требуют плату в 200 рублей за въезд.

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