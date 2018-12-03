В Анапе возле Центра культуры «Родина» снесут незаконный торговый павильон

Его демонтирует собственник по решению Анапского городского суда.
Павильон обязали снести за счет владельца.
На планерном совещании глава Анапы Юрий Поляков поручил своими заместителям вместе с главным художником и городскими службами побывать на месте и продумать, как благоустроить этот участок.
«Должны быть лавочки, светильники, озеленение. Расширяем расположенный рядом сквер, чтобы было красиво», — цитирует Полякова пресс-служба администрации Анапы.
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