В Анапе впервые пройдет международный форум вожатых

В Анапе 27-29 сентября пройдет первый международный форум вожатых. Об этом 18 апреля сообщил заместитель директора по научно-методической деятельности Агентства социальных технологий и коммуникаций Борис Головин.

Он уточнил, что в мероприятии примут участие 300 человек. Еще такое же количество участников ожидается на Всероссийской научно-практической конференции на тему подготовки и развития движения вожатых, которая также пройдет в рамках форума.

По словам Головина, целевой мониторинг мнения родителей будет проведен по всей стране для разработки портрета вожатого. Это, по его мнению, необходимо, чтобы по итогам летней кампании дать предложения в программы обучения. Эксперт подчеркнул, что мониторинг позволит дать возможность вожатому понять, каким он должен быть в идеале, сообщает ТАСС.

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