В Анапе временно изменили график движения маршрутки № 11

До 14 апреля автобусы по маршруту «Микрорайон 12 — городское кладбище» переведены на новый ежедневный график.

Время отправления от первой остановки «Микрорайон 12» — 7:00, 9:00, 11:00, 13:00 и 16:00, от конечной «Очистные сооружения» — 8:10, 10:10, 12:10, 14:10 и 17:10.

В дни поминовения усопших 14 и 16 апреля движение автобусов по маршруту № 11 будет осуществляться с интервалом 30 минут. Перевозить пассажиров 15 и 17 апреля с 7:00 до 18:00 будут бесплатно с интервалом движения автобусов 10-15 минут.

Также с 14 по 17 апреля движение автомобильного транспорта на подъезде к городскому кладбищу будет ограничено. Одностороннее движение будет организовано по улице Мирной, на участке от улицы Чехова до улицы Народной в направлении от улицы Чехова в сторону улицы Народной, по улице Народной, на участке от улицы Мирной до Анапского шоссе в направлении от улицы Мирной в сторону Анапского шоссе, сообщает пресс-служба администрации курорта.

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