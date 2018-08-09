В Анапе введут временное ограничение водоснабжения

Оно будет действовать с 17:00 9 августа до 7:00 10 августа.

Частично в городе понизится давление подачи воды. Временная мера продиктована необходимостью наполнить резервуары чистой воды.

Как объяснил директор ОАО «Анапа Водоканал» Ярослав Царевский, после аварии специалисты предприятия фиксируют очень большой расход воды. Высокие объемы потребления и жара не дают коммунальщикам быстро наполнить резервуары. Руководство водоканала приносит извинения за временные неудобства.

Под ограничение в водоснабжении попадут многоквартирные дома в 12-м и 3-м микрорайонах, часть города от района Центрального рынка в сторону Супсеха: все дома, расположенные на возвышенности.

Водоснабжение в полном объеме восстановят в 7:00 10 августа. Если удастся наполнить резервуары, то новых ограничений вводить не потребуется, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе 8 августа из строя вышел водовод диаметром 1 тыс. 200 мм. В городе организовали подвоз воды по заявкам потребителей. Ремонтные работы на магистральном водоводе завершили вечером 8 августа.

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