В Анапе выявили четыре сайта о продаже шкур диких животных

Анапская межрайонная прокуратура обнаружила четыре интернет-ресурса, распространяющих информацию о продаже шкур леопарда, гепарда, ягуара и голубого песца, занесенного в Красную книгу.

Вход на эти сайты был свободным и не требовал специальных познаний. Запрет на распространение подобной информации установлен Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и защите информации», сообщает пресс-служба Анапской межрайонной прокуратуры.

Анапский межрайонный прокурор предъявил соответствующие административные исковые заявления в Советский районный суд Краснодара с требованием о внесении сведений в Единый реестр доменных имен и блокировки сайтов.

Заявления прокурора приняты судом к производству.