В Анапе выявили нарушения на 13 прибрежных территориях

Всего специалисты осмотрели 82 пляжных территорий города, сел Витязево и Сукко.

Мониторинг пляжей проходил при участии специалистов администрации, Роспотребнадзора, филиалов Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае и Минобороны России по Южному военному округу.

Вопрос состояния пляжей обсудили на заседании комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса, туризма, здравоохранения и образования совета Анапы.

Санитарно-эпидемиологические нарушения, а также нарушения прав потребителей нашли на восьми пляжах, четырех свободных территориях берега и одном пляже с неустановленным собственником. Специалисты рекомендовали своевременно проводить уборку прибрежных зон в Витязево и на Пионерском проспекте, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Вернуться на ленту

Источник