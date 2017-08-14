В Анапе за два дня в море унесло десять человек на катамаранах

Благодаря помощи спасателей всех отдыхающих удалось вернуть на берег.

Во время отжимного ветра использовать катамараны и надувные матрацы при купании запрещено. Однако туристы продолжают игнорировать предупреждения об опасности.

Так, 10 августа спасатели во время профилактического патрулирования заметили в море катамаран. Пятеро человек на борту просили помощи, так как самостоятельно дойти до суши не могли. Людей транспортировали на берег на аварийно-спасательном судне, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЕДДС Анапы.

На следующий день — 11 августа — произошел аналогичный случай с другими пятью отдыхающими. Сильный ветер мешал катамарану и его пассажирам вернуться на берег. Спасатели взяли пострадавших на борт и доставили на сушу.

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