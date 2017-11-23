В Анапе за мошенничество на 157 млн рублей при строительстве будут судить двоих мужчин

В Генеральной прокуратуре РФ 23 ноября утвердили обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, двое мужчин в 2015 году узнали о том, что правоохранительные органы намерены провести проверку законности получения разрешения на строительство нескольких жилых домов в Анапе. Они потребовали от руководителя строительной компании передать им права долевого участия в строительстве на 59 квартир в домах, стоимостью более 120 млн рублей. За это они пообещали прекратить проверки. При этом злоумышленники не имели полномочий в сфере правоохранительных органов. Имущество они присвоили.

Кроме того, злоумышленники под предлогом решения вопроса о прекращении уголовного дела похитили у жительницы Анапы 37 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Расследование завершено, материалы дела передали в Анапский городской суд, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

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