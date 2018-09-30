В Анапе задержали мошенника, незаконно продававшего квартиры

Ущерб от действий 48-летнего местного жителя составил более 110 млн рублей.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, являясь фигурантом уголовного дела, подозреваемый скрылся от органов предварительного следствия, но был задержан инспекторами ДПС на въезде в Анапу.

По данным МВД, 48-летний житель курорта предлагал гражданам приобрести жилье в многоквартирном доме по договору долевого участия, не имея разрешительных документов на строительство. По решению суда этот дом подлежит сносу.

Общая сумма ущерба, причиненного 30 потерпевшим, превысила 110 млн рублей.

Расследуется уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемого арестовали, сообщает ТАСС.

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