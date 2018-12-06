В Анапе загорелись три частных дома

Сообщение о возгорании на улице Терской поступило 6 декабря в 20:08.

В 20:14 на место происшествия прибыло первое пожарное подразделение. Спасатели установили, что произошло возгорание двухэтажного частного дома.

По состоянию на 20:52? горят кровли трех частных домов, существует угроза распространения огня на соседнее здание. Площадь пожара составляет около 500 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

На тушение пожара подали шесть стволов «Дельта». К тушению привлекли 44 человека и 12 единиц техники, от МЧС России 30 человек и 8 единиц техники.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник