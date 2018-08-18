В Анапе загорелся камыш в плавнях

Сообщение о возгорании камыша в плавнях реки Анапки поступило в МЧС 18 августа в 13:08.

На место выехали пожарные расчеты. Площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м. В 16:15 для тушения вылетел вертолет Ми-8 АСЦ МЧС России, приведен в готовность самолет Бе-200. В 17:05 вертолет совершил первый слив воды, в 17:09 второй слив. Угрозы распространения огня на населенный пункт нет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

К тушению пожара привлечено 49 человек и 15 единиц техники, из них от МЧС России 34 человек и девять единиц техники. На место выехала оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Информация о произошедшем уточняется.

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