В Анапе заложили 200 га яблоневого сада интенсивного типа

В городе реализовали инвестпроект, заключенный на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016».

Общий объем вложений составил 542 млн рублей. В Анапе произвели закладку 200 га садов, закупили оборудование капельного орошения, завершили строительство насосной станции для полива сада, а также холодильника вместимостью 2,5 тыс. т.

Наличие холодильника позволит обеспечить хранение собственного урожая, а также принимать фрукты и овощи от других производителей.

После выхода на проектную мощность инвестор планирует сбор урожая в количестве 9 тыс. т в год. Реализация проектов позволит создать около 100 рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник