В Анапе заменят более 1,2 км водопроводных сетей

Работы сейчас идут на Пионерском проспекте и улице Железнодорожной.

Когда реконструкцию завершат, воду будут подавать бесперебойно круглый год. Вместо ветхих чугунных коммуникаций прокладывают пластиковые трубы большего диаметра. Трудятся рабочие и на другом объекте — насосной станции. Она отвечает за подачу воды в накопительные резервуары Супсеха и прилегающие к нему территорий.

Коммунальщики меняют устаревшее оборудование. Современное будет гораздо проще обслуживать, при этом его производительность вдвое выше.

«В начале, в конце и еще по пути следования этого водопровода будут установлены запорные арматуры отсекающие. На этом участке все здравницы и санатории будут с водой», — сказал начальник участка Сергей Мартыненко.

Меняют также фильтры на очистных сооружениях водозабора — это подготовка к предстоящему курортному сезону. Такие работы постоянно идут по всему краю. Только в 2017 году в регионе обновили больше тысячи километров труб.

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