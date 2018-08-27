В Анапе запретили разведение костров

Спасатели МЧС объявили на территории курорта экстренное предупреждение по пожароопасности.

В городе из-за жаркой, сухой и ветреной погоды сейчас пятый — высший уровень угрозы. В такой ситуации даже за жарку шашлыков можно заработать штраф.

Высокая вероятность возникновения природных пожаров сохраняется практически по всему краю. В зоне риска также Краснодар. Огненное предупреждение будет действовать как минимум до конца недели. В последних числах августа столбики на термометрах поползут вниз, говорят синоптики. Осеннюю прохладу обеспечат дожди с грозами.

«Воздушная масса сильно отличаться не будет, кроме осадков, мы ничего не ожидаем. Добавится некоторое количество облачности, поэтому дневную жару будет легче переносить», — сказал начальник Краснодарского гидрометцентра Андрей Бондарь.

Несмотря на небольшие дожди, летний зной настолько высушил землю и растительность, что лесная подстилка и трава могут полыхнуть в любой момент. Спасатели напоминают жителям и гостям края о том, что нельзя разжигать костры в лесах, выбрасывать непотушенные сигареты и оставлять стекло под палящим солнцем. Все это может привести к природной катастрофе.

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