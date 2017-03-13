В Анапе завершат строительство нового международного аэропорта

В Анапе в марте завершат строительство современного терминала международного аэропорта. За год он вырос рядом со старым 50-летним зданием.

Площадь комплекса — 12 тыс. кв. м. Сейчас там заканчивают отделочные работы, тестируют оборудование и отрабатывают процесс приема и отправки пассажиров. Пропускная способность аэропорта будет в несколько раз выше, чем сейчас.

«Плановая — 600 человек в час, а пиковая — 1 тыс. 100 пассажиров в час. Это соответствует максимуму горячего сезона. Мы не будем забывать, что есть резервы для роста, у нас старый терминал продолжит свою работу и эти мощности мы будем тоже включать», — прокомментировал руководитель проекта Евгений Пикулев.

В новом терминале гости курорта будут получать багаж с автоматической ленты подачи. В зале вылета уже определили места для магазинов и кафе. Летом охлаждать огромные площади будут мощные кондиционеры.

Завершаются и работы по благоустройству вокруг терминала. Предусмотрены 120 парковочных мест, зеленая зона, уже установлено освещение. Эксперты уверены: после открытия анапский аэропорт побьет рекорд по количеству авиапассажиров. Там ждут не меньше 1,5 млн гостей в год, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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