В Анапе завершились чемпионат и первенство края по триатлону

В соревнованиях приняли участие 70 атлетов от 11 лет. Всего было семь возрастных категорий.

Спортсмены состязались в дисциплине триатлон-эстафета. Они должны были как можно быстрее преодолеть различные дистанции бегом, вплавь и на велосипеде.

Лучше всех получилось преодолеть дистанцию у команды Белореченского района. На их счету золото сразу в четырех возрастных группах. Также два первых места в чемпионате завоевали новороссийские атлеты. Еще одна победа — у Выселковского района.

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