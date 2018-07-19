В Анапском археологическом музее открылась выставка «Те руки, что держали в поле плуг»

19 июля в 11:47

На выставке, посвященной сельскому хозяйству в Горгиппии, представлены экспонаты из фондов музея — металлические детали античного плуга, садовые и виноградные ножи, серп, зернотерки.

В античном обществе сельское хозяйство было основой экономики. В нем было занято подавляющее большинство населения. Об уровне развития сельского хозяйства и об организации сельскохозяйственного производства в античных государствах Северного Причерноморья можно судить по письменным и археологическим источникам. Греки, переселившись в Северное Причерноморье, использовали привычные им методы обработки почвы и орудия труда.

Основными зерновыми культурами были пшеница, ячмень, просо. Культивировались чечевица, вика, чечевицеобразная чина и зернобобовые культуры. Эти растения были известны местным племенам и издавна ими выращивались. Часть злаков греки могли привезти с собой из Средиземноморья.

Важную роль в жизни античного общества играло виноградарство и виноделие. Греческие купцы ввозили на Боспор амфоры с различными винами. Античные авторы сохранили сведения о суровом климате Северного Причерноморья, из-за которого там плохо росла виноградная лоза, но с течением времени благодаря старанию жителей античных городов и поселений Боспора виноградарство получило широкое распространение.

Выставка будет работать до октября, сообщает пресс-служба Анапского археологического музея.

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