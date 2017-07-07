В анапском музее представят работы античных и современных ювелиров

Совместная выставка Анапского археологического музея и санкт-петербургского выставочного объединения «Мир камня» откроется 7 июля.

В разделе «Золотое сияние мира теней» экспозиции «Античный город Горгиппия» можно будет увидеть ювелирные изделия, древнюю бижутерию античных мастеров с VI века до н. э. по IV в н.э.

Экспозиция в музее на Набережной, 4 включает изделия 30 мастеров из Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Гусь-Хрустального, Волгограда, Владимира, Севастополя, Сочи, Армавира.

В отделе краеведения музея на улице Протапова,1 в экспозиции «Природа» представлены образцы минералов и горных пород России, подаренные музею выставочным объединением «Мир камня» в 1996 году. Коллекция включает более 100 камней, в числе которых аметисты, разновидности агата, розовый кварц, лазурит и малахит.

Выставка будет работать до 24 августа, сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

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