В анапском парке «Книга джунглей» запустят 70-метровое колесо обозрения

Аттракцион монтировали в течение года. Открытие состоится 29 апреля в 12:00.

Колесо рассчитано на 180 человек. Всего — 30 кабинок по шесть мест.

Для того, что обеспечить максимальный уровень безопасности, специалисты учли все климатические и ландшафтные особенности территории, — от температуры воздуха в жаркий день и возможной силы ветра до сейсмической активности. В каждой кабинке встроили дополнительный фиксатор, который не даст ей сорваться в случае ЧС, сообщает телерадиокомпания «Анапа Регион».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», колесо установили в рамках первой очереди соглашения по инвестиционному проекту строительства развлекательного парка «Книга джунглей». Соглашение о строительстве в городе-курорте детского развлекательного парка в октябре 2016 года на инвестиционном форуме «Сочи-2016» подписали администрация Анапы и ООО «Аттрапарк 2005».

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