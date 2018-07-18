В анапском поселке Супсех появится новый сквер

Завершить работы на объекте планируется к 25 августа. Зеленую зону посвятят 80-летию Краснодарского края.

Здесь уже установлены фонарные столбы по периметру главной площади, которую рабочие начали укладывать тротуарной плиткой. Оформлены пешеходные дорожки, ступеньки, практически завершена разводка электрики. Установлены секции забора, оформлена центральная арка, на которой вскоре появится светящаяся в темное время вывеска. Готов план озеленения.

Рабочим остается установить опорные стены, которые будут держать ступени, ведущие вверх от главного входа. Также из-за того, что сквер расположен на наклонной поверхности, необходимо предусмотреть систему стока воды во время ливней.

«Рядом храм, памятник военной истории — хорошее место. Смотреться сквер будет хорошо! Полгода назад здесь ничего не было, а сейчас видна комплексная масштабная работа. Сквер станет замечательным подарком и жителям Супсеха, и всем анапчанам», — цитирует главу Анапы Юрия Полякова пресс-служба администрации города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», краевые власти обсудили процесс сохранения благоустроенных зеленых зон на Кубани.

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