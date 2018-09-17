В анапском селе построят два детских сада

Строительство предусмотрено генпланом городского округа Анапы до 2030 года.

По поручению мэра Юрия Полякова и. о. замглавы города Екатерина Боровская доложила о перспективах развития сети соцобъектов на территории села Юровка, где расположены участки для многодетных семей.

Генплан предусматривает реконструкцию общественного центра населенного пункта с параллельным развитием существующих объектов обслуживания, их модернизацией и строительством новых.

В районах жилого сектора зарезервированы два участка под детские сады на 180 мест каждый. Запланирована реконструкция зданий администрации Первомайского сельского округа и отделения почтовой связи, участковой больницы и общеобразовательной школы.

Дальнейшее развитие получит инженерно-транспортная инфраструктура, расширят существующий парк и новый бульвар по улице Садовой.

Екатерина Боровская сообщила также о ходе строительных работ на соцобъектах в городе и на селе.

Сейчас при строительстве детсада «Зоренька» в Сукко на несколько дней взяли технологический перерыв. В саду № 2 «Орленок» на улице Крымской кладка наружных стен достигла отметки 2,6 м, идет заливка монолитных участков.

На территории сада № 11 «Лазурный» залили основание для устройства забора, продолжают устанавливать секции, собраны каркасы для восьми веранд, сделаны крыши, начали настил пола.

Для универсального спорткомплекса на территории 21-й школы в станице Анапской подготовили траншею под теплотрассу, проложили питающий силовой кабель для энергоснабжения.

Начали возведение стен здания амбулатории врача общей практики на хуторе Чекон. Окончание строительства запланировано на ноябрь, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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