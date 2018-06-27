В анапском технополисе «Эра» к 2020 году создадут около 2 тыс. рабочих мест

27 июня в 07:17

Об этом рассказал замначальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ генерал-майор Роман Кордюков.

«В сентябре мы выполним поставленную задачу по запуску технополиса в работу, но по сути, он уже работает. Научные школы и творческие коллективы у нас сформированы, исследования проводятся. По мере строительной готовности объектов будет осуществляться комплексный переезд, размещение оборудования и продолжение исследований. По нашим планам, к 2020 году будет обеспечено около 2 тыс. специализированных рабочих мест для проведения научных исследований, специальных разработок и испытаний», — рассказал Кордюков.

По его словам, в технополисе создаются комфортные условия как для проживания молодых ученых, так и для их работы.

На территории технополиса после завершения работ по запуску и развитию территории смогут разместиться около 100 организаций с собственными лабораториями и проектами, которые пройдут отбор по критериям, предъявленным Минобороны РФ, сообщает «Интерфакс».

В ведомстве рассчитывают, что Фонд перспективных исследований примет активное участие в научных изысканиях технополиса. Роман Кордюков отметил, что формируется совместная программа деятельности с ФПИ.

Фонд перспективных исследований создали в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Работа фонда ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе создадут военный технополис. Руководить военным инновационным технополисом Министерства обороны будет президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. Проект 23 февраля презентовали Владимиру Путину. В технополисе откроют школу-лагерь для одаренных детей.

Президент РФ 25 июня подписал указ о создании военного технополиса «Эра» в Анапе.

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