В анапском технополисе «Эра» откроются лаборатории Курчатовского института

Об этом стало известно во время президента научно-исследовательского центра Михаила Ковальчука в Анапу.

Президент Курчатовского института высоко оценил инфраструктуру, созданную в «Эре» за столь короткий срок, а также высказал предложения по развитию совместной работы.

Планируется, что здесь начнут работать лаборатории института, где будут заниматься созданием робототехнических систем, развитием нано-, био-, информационных, когнитивных и социогуманитарных технологий, разработкой технологий производства авиационного и автомобильного топлива из возобновляемой биомассы.

Кроме того, в технополисе вскоре начнется совместный с Курчатовским институтом проект по разработке и адаптации виртуальных тренажеров моделирования внешней среды для военного и гражданского флотов, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

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