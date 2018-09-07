В анапском технополисе «Эра» в 2018 году появится ледовый дворец

Здесь завершается строительство круглогодичного комплекса с ледовым покрытием.

Хоккейная коробка соответствует международным стандартам НХЛ. Покрытие подойдет для соревнований по хоккею, керлингу и фигурному катанию. Благодаря новым технологиям на арене будут круглогодично сохранять температуру -5 °С. Зрительская трибуна рассчитана на 278 человек.

Жители и гости города-курорта также смогут оценить новый спортивный комплекс. Первые соревнования в ледовом дворце пройдут уже в 2018 году, сообщается на сайте технополиса.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», руководить военным инновационным технополисом «Эра» будет президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. Проект 23 февраля презентовали Владимиру Путину. Президент РФ 25 июня подписал указ о создании военного технополиса «Эра» в Анапе.

В технополисе откроют школу-лагерь для одаренных детей. Первую очередь объектов военного технополиса «Эра» сдадут в эксплуатацию в сентябре.

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