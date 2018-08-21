В анапском хуторе Усатова Балка построили газопровод

На газификацию населенного пункта выделили 21 млн рублей.

С запуском газопровода хуторян поздравили вице-губернатор Кубани Анатолий Вороновский и глава Анапы Юрий Поляков, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации курорта.

«Вопросы газификации всегда были основными в Российской Федерации и в нашем регионе. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев уделяет большое внимание газификации населенных пунктов. У нас принята региональная программа по газификации, и сегодняшнее событие — еще одно свидетельство того, что она работает», — отметил Вороновский.

На строительство 11 км газопровода выделили 21 млн рублей. В результате более 200 анапских семей получили газ.

Процесс газификации города-курорта продолжается. Сейчас подготовлен необходимый пакет документов и поданы заявки на газификацию улиц в станицах Анапской и Гостагаевской, хуторе Чекон.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани в 2018 году газифицируют более 2 тыс. домов в сельской местности.

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