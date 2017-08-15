В Анапу на фестиваль «Творчество юных» приедут 140 участников

15 августа в 13:49

Церемония открытия конкурса, организованного Россией и Баларусью, состоится 20 августа.

В этот день пройдет гала-концерт с участием творческих коллективов двух стран. Мероприятие проведут на главной сцене детского санатория «Жемчужина России». Начало в 20:00.

На 22 августа запланировано возложение цветов к стеле «Город воинской славы». Затем на Театральной участники фестиваля выступят для гостей и жителей курорта. А 24 августа сценическая площадка переместится в корпоративный центр оздоровления «Сибур–Юг».

Всего на конкурс приедут около 140 артистов, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Фестиваль «Творчество юных» проводят с 2005 года. Первый конкурс прошел в Москве. Участниками являются дети от 7 до 18 лет. Это победители национальных и региональных конкурсов из России и Беларуси.

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