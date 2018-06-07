В Анапу на открытие курортного сезона приедет делегация из греческой Ларисы

Греческие гости примут участие в туристическом фестивале «Античное наследие России» и открытии сезона.
Делегацию Ларисы возглавит мэр греческого города Апостолос Калоянис. Он встретится с главой Анапы Юрием Поляковым.
Гости примут участие в церемонии открытия фестиваля «Античное наследие России», посмотрят театрализованное представление «Эллады свет, пронзающий века» в музее «Горгиппия», побывают в селе Витязево на экскурсии по «Винному подворью старого грека», а также станут гостями торжественного открытия сезона «Эллады немеркнущий свет». Для делегации организуют экскурсии в Абрау-Дюрсо, этнокомплекс «Атамань» и в район Крымского моста, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.
Анапа и Лариса заключили договор о побратимстве в декабре 2016 года.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», курортный сезон в Анапе откроют 10 июня.
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