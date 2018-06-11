В Анапу прибыла сборная Дании по футболу

Самолет с командой приземлился в аэропорту Анапы 11 июня.

Для тренировок во время чемпионата мира по футболу датчане выбрали стадион «Понтос» в Витязево. Жить сборная будет в четырехзвездочном отеле. К приезду футболистов в Анапе оборудовали указатели на английском языке.

Футболисты 12 июня проведут открытую тренировку. Она начнется в 10:30, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

ФИФА утвердила список баз сборных на ЧМ по футболу — 2018. В Краснодарском крае разместятся шесть сборных. Стадион «Краснодар» станет базой сборной Испании. В Геленджике на стадионе «Олимп» будет тренироваться команда Исландии, на стадионе «Спартак» — Швеции. Стадион «Понтос» в Анапе стал базой сборной Дании. ФГБУ «Юг Спорт» в Сочи выбрала команда Бразилии, «Спутник-Спорт» — Польша.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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