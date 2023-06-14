В Андижане будет создано 6 новых вузов, в них будет открыто более 30 новых курсов

Кандидат в Президенты Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев рассказал о работе, связанной с образованием, на встрече с избирателями Андижана.

“В ближайшие годы в 131 микрорайоне, где не хватает детских садов, будет создано 1,5 тысячи государственных и частных детских садов, а мощности 210 детских садов будут увеличены. В результате мы создадим возможности дошкольного образования дополнительно для 90 тысяч детей и доведем охват до 100%», – сказал кандидат. Шавкат Мирзиёев сообщил, что в ближайшие семь лет в общей сложности в 25 микрорайонов, где нет школ.Он отметил, что будут построены новые школы. Также было отмечено, что 80 тысяч ученических мест будет создано за счет строительства дополнительных учебных корпусов в 150 школах, в Андижанском медицинском институте будут построены новые учебные корпуса на 1000 мест и на 1000 мест. За счет этого охват высшим образованием будет увеличен с нынешних 30% до 50%. Мое намерение состоит в том, чтобы все девушки в Узбекистане были образованными и образованными”, – сказал Шавкат Мирзиёев.