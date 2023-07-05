В Андижанской области досрочно проголосовали 11 622 избирателя.

Согласно данным Решением Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан от 20 июня 2023 года № 1299 досрочное голосование начнется 28 июня и завершится 5 июля т. г. На основании этого на избирательных участках под ведение 2-го Андижанского округа, в котором проводятся выборы Президента Республики Узбекистан.

– На наш избирательный участок обратились более 50 граждан, не имевших возможности проголосовать в день выборов в связи с поездкой в ​​командировку, путешествие или лечение, проживающих в микрорайонах нашей территории. участок для досрочного голосования, – сообщила 50-я жительница Андижана – председатель участковой избирательной комиссии Нортоджихан Эралиева. – Их проинформировали о досрочном голосовании и создали для них необходимые условия для голосования в рамках закона.

– Так как я еду на лечение в больницу соседнего района, то не смогу участвовать в голосовании в день выборов, – сказала жительница микрорайона Марифат Андижана Ранахан Мухаммедова. – Я пошел на 50-й избирательный участок в районе, где я живу, и обратился к членам комиссии, которые разрешили мне проголосовать досрочно в рамках закона.По информации, предоставленной избирательной комиссией, досрочно проголосовали 11 622 избирателя на избирательных участках области до 4 июля т.г.